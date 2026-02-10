Не только схема Долиной: россиянин провернул свой «квартирный трюк» для обхода закона

В Салехарде предотвращена попытка незаконного завладения муниципальной квартирой. Местный житель, чьи данные не разглашаются, использовал поддельные документы для оформления жилья в частную собственность. Факт фальсификации выявлен в ходе прокурорской проверки. Об этом со ссылкой на официальную информацию пишет интернет-издание «Ямал-медиа» .

Было установлено, что северянин использовал поддельные документы в попытки присовить себе частную собственность, но был раскрыт в рамках проверок. По результатам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Этот эпизод стал частью масштабной работы надзорного ведомства за минувший год.

Прокуроры ЯНАО в течение 2025 года провели серию проверок в сфере управления имуществом. Результаты оказались тревожными: специалисты зафиксировали 905 нарушений различного характера. В список вошли волокита при взыскании арендных платежей, незаконное использование помещений после окончания действия договоров, а также манипуляции с технической документацией на объекты недвижимости. Ответственность за подобные нарушения уже ощутили на себе 109 человек, привлеченных к дисциплинарным взысканиям, и 21 лицо, получившее административные наказания.

История с салехардской квартирой — не единственный случай. В Шурышкарском районе, к примеру, был выявлен хозяйствующий субъект, который продолжил занимать нежилое помещение после окончания срока аренды. При этом сам договор изначально был заключен без необходимого согласия собственника, которым выступала районная администрация. Данный конфликт уже перешел в правовое поле: суд вынес решение о привлечении виновных к административной ответственности.

