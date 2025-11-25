«Эффект йо-йо»: раскрыто, как избежать возврата веса после предновогоднего похудения
Нутрициолог Шилова предостерегла от экстремальных диет перед Новым годом
С приближением новогодних праздников многие начинают экстренно сбрасывать вес, но такой подход часто приводит к обратным результатам. Как объясняет KP.RU нутрициолог Наталья Шилова, жесткие диеты вызывают стресс у организма, который начинает запасать даже минимальное количество калорий в жировые отложения.
Как пояснила эксперт, после окончания диетического марафона происходит неизбежный срыв и потерянные килограммы возвращаются с дополнительной прибавкой — это явление известно как «эффект йо-йо». Вместо изнурительных ограничений специалист предлагает семь практических принципов, которые помогают достичь устойчивого результата без вреда для здоровья:
- Плавное снижение калорийности. Рекомендуется начинать с дефицита 200–300 ккал от привычного рациона, в первую очередь сокращая сладости. Переход к следующему этапу снижения происходит не чаще, чем раз в 3–4 недели.
- Баланс нутриентов. Каждый прием пищи включает белки (мясо, творог, рыба), правильные жиры (масла, орехи, авокадо) и медленные углеводы (овощи, цельнозерновые продукты).
- Психологический комфорт. Резкий отказ от любимых продуктов исключается; их лучше вписывать в суточный калораж для предотвращения срывов.
- Правильный порядок. Прием пищи начинается с основного блюда, десерт следует после.
- Соблюдение режима. Перерыв между приемами пищи составляет от 2 до 5 часов, что способствует стабилизации метаболизма.
- Различение голода. Необходимо уметь отличать физиологический голод от психологической тяги к конкретным «вкусняшкам».
- Контроль гидратации. При первых признаках голода следует выпить стакан воды и подождать 15 минут, так как жажда часто маскируется под голод.
- Приоритет сна (совет эндокринолога). Отход ко сну до 23:00 и 7–8 часов сна с ограничением гаджетов перед сном влияют на гормональный баланс и снижают тягу к сладкому.
