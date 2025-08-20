Эффект перенасыщения: почему китайские авто стремительно дешевеют на вторичном рынке

Стремительное обесценивание китайских автомобилей на российском рынке во многом спровоцировано самими производителями, активно насыщающими рынок новыми моделями и проводящими частые рестайлинги. По мнению экспертов, это приводит к тому, что даже относительно новый автомобиль быстро устаревает, теряя в цене практически сразу после приобретения.

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com, отметил в интервью порталу naavtotrasse.ru, что проблема усугубляется недостаточным качеством материалов и сборки. В качестве примера он привел Chery Tiggo 4, у которого отсутствует оцинковка на ключевых элементах кузова, что делает их уязвимыми к коррозии. Эксперт подчеркнул, что уже после первой зимы на таких автомобилях могут появиться признаки ржавчины, что негативно влияет на их внешний вид и стоимость на вторичном рынке.

Прогнозы на будущее неутешительны: ожидается дальнейшее увеличение числа китайских брендов в России, многие из которых ориентированы именно на экспорт. Это приведет к еще большему насыщению рынка и, как следствие, к снижению цен на подержанные китайские автомобили.

В заключение эксперт подчеркнул, что покупателям китайских автомобилей следует быть готовыми к существенной потере стоимости и сложностям при перепродаже. Исключение составляют лишь модели премиум-сегмента, которые сохраняют свою цену несколько дольше.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают новый Rolls-Royce Cullinan за 89 млн руб.