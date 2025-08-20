Эффект перенасыщения: почему китайские авто стремительно дешевеют на вторичном рынке
Эксперт объяснил быстрое падение стоимости китайских автомобилей
Стремительное обесценивание китайских автомобилей на российском рынке во многом спровоцировано самими производителями, активно насыщающими рынок новыми моделями и проводящими частые рестайлинги. По мнению экспертов, это приводит к тому, что даже относительно новый автомобиль быстро устаревает, теряя в цене практически сразу после приобретения.
Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com, отметил в интервью порталу naavtotrasse.ru, что проблема усугубляется недостаточным качеством материалов и сборки. В качестве примера он привел Chery Tiggo 4, у которого отсутствует оцинковка на ключевых элементах кузова, что делает их уязвимыми к коррозии. Эксперт подчеркнул, что уже после первой зимы на таких автомобилях могут появиться признаки ржавчины, что негативно влияет на их внешний вид и стоимость на вторичном рынке.
Прогнозы на будущее неутешительны: ожидается дальнейшее увеличение числа китайских брендов в России, многие из которых ориентированы именно на экспорт. Это приведет к еще большему насыщению рынка и, как следствие, к снижению цен на подержанные китайские автомобили.
В заключение эксперт подчеркнул, что покупателям китайских автомобилей следует быть готовыми к существенной потере стоимости и сложностям при перепродаже. Исключение составляют лишь модели премиум-сегмента, которые сохраняют свою цену несколько дольше.
