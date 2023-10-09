Эффективность работы техники в Подмосковье станут оценивать в автоматическом формате

Как и в прошлые зимы, качество уборки на дорогах и тротуарах, а также эффективность задействования соответствующей техники в регионе станут проверять с помощью автоматизированных систем СКПДИ и РНИС. Об этом зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик рассказал на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов. Оно традиционно проходит под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«СКПДИ — это обязательная проверка и подтверждение всех выполненных работ в системе. Мы туда же заносим и оцифровываем все места проведения работ и контролируем нахождение рабочих на объектах. Через РНИС мы обязательно будем контролировать выход техники на линии, пробеги. Самое главное, чтобы техника работала эффективно, мы должны видеть какой она сделала объем работ и этот объем должен быть оптимален, особенно в период снегопадов», — подчеркнул Алексей Гержик.

Министр отметил, что задача всех служб состоит в том, чтобы вовремя и в полном объеме занести данные об имеющейся техники в систему. Это необходимо для того, чтобы объективно можно было оценить объем выполненных работ и подрегулировать в случае «западания».

Также он сообщил, что за «горячими точками», где возникают наибольшие проблемы в период снегопадов станут следить члены специально созданного штаба. По итогам прошлой зимы выявлено 13 проблемных мест. Под них специально выделена дополнительная техника и люди.

Ранее Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.