Стало известно, что 3 ноября в 15:36 по московскому времени в эфире прозвучала кодированная фраза: «НЖТИ 16366 СУГУБЫЙ 3087 9610». Особое внимание наблюдателей привлекло слово «СУГУБЫЙ», которое означает «усиленный, двойной» — именно эта часть сообщения может нести ключевую смысловую нагрузку. Однако как всегда реальный смысл послания остается неизвестным.

Это уже не первая активизация таинственной станции в последнее время. В конце октября в эфире звучали слова «дырокол» и «посаженный», которые ранее использовались 14 февраля 2022 года, что наводит экспертов на мысль о возможной связи с определенными оперативными ситуациями. Ранее станция также передавала такие загадочные слова, как «рядоспай», «наручный» и «амилоскиф», а в течение одного дня — «токосъемник» и «файлораек». Исторически подобные передачи связывают с кодовыми инструкциями для военных объектов стратегического назначения, хотя официального подтверждения этому никогда не поступало.

Станция, начавшая вещание в конце 1970-х годов, продолжает оставаться одной из самых интригующих загадок современности, демонстрируя, что в эпоху цифровых технологий аналоговые системы связи по-прежнему могут выполнять свои функции. Каждое новое сообщение УВБ-76 заставляет международное сообщество радиолюбителей и экспертов по безопасности строить гипотезы о настоящем предназначении этих передач и их возможной связи с текущими геополитическими процессами.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала в эфир два новых сообщения за день.