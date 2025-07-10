Ефрейтор Петров из Якутии, лишившийся двух ног в бою, получил звание Героя России

Ефрейтор Алексей Петров с позывным «Медведь» из села Магасс в Якутии получил звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Это уже двенадцатый житель Якутии, которого отметили таким высоким званием за образцовое исполнение воинского долга перед Родиной и мужество.

«Подвиг Петрова уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим Героем!», — отметил Николаев.

Петров принимал участие в серии штурмовых операций по уничтожению укреплений боевиков ВСУ на территории проведения специальной военной операции (СВО).

Под его командованием была успешно прорвана оборона в нескольких населенных пунктах, а также ликвидированы несколько пулеметных точек и боевых машин противника. Во время одного из боев Петров получил тяжелые ранения, в результате которых лишился обеих ног.

Ранее стало известно о гибели пятилетнего мальчика, закрывшего собой маму от дрона ВСУ на курском пляже.