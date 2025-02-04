Ефременкова рассказала о скандале с Мондезиром во время встречи с детьми

Бывшие участники телестройки Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур встретились, чтобы провести время с детьми как полноценная семья. Однако не обошлось без скандалов, сообщает The Voice.

Детям Ефременковой и Мондезира, Кристиану и Даниэлю, два года. Близнецы нечасто видят отца, к тому же, по словам девушки, он отказался поддерживать с ней стабильный контакт и помогать детям финансово.

Недавно Мондезир приехал в Краснодар, причем впервые за долгие месяцы. Однако даже после делительной паузы в общении бывшие возлюбленные не смогли обойтись без ссор. Во-первых, как рассказала блондинка, приезд был неожиданным и ей пришлось экстренно отменять все свои планы. Во-вторых, во время прогулки стороны часто спорили о методах воспитания близнецов. Мальчики привыкли жить по правилам мамы, но отцу этого было не понять.

«Скажу честно, очень сложно вести коннект с морально незрелым человеком, который до сих пор живет обидами на тебя! <...> Каждую встречу мне рассказывали, как надо. Дети катаются на карусели, пытаются выйти во время движения, я подбегаю, пытаюсь подстраховать. Мондезир говорит, что мальчики должны получать свои шишки и ссадины. Да, но в разумных пределах», — посетовала телеведущая.

Кроме того, по мнению Ефременковой, ее бывший стал бы первым, кто набросился бы с критикой из-за травмы ребенка.

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