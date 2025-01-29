Ксению Бородину постигла разорительная неудача перед свадьбой

Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поделилась неприятной историей: перед свадьбой у нее потерялся дорогостоящий кулон с бриллиантом от известного модного дома. Об этом пишет The Voicemag.

Ведущая активно готовится к свадьбе с новым возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым. В преддверии важного события Бородина участвует в фотосессиях, одна из которых отметилась неприятностью. По словам теледивы, она сняла украшения перед съемкой и завернула в салфетки и сложила в сумку. Позже она не досчиталась подвески, хотя все кольца были на месте. Как уточнила Бородина, украшение было с бриллиантом, купила она его в Cartier еще четыре года назад.

Ведущая отметила, что обыскала все: от машины до студии. Провела мониторинг дома и в потайных отделах сумки. Подвеска загадочно испарилась.

«Я дико расстроена. Сегодня встречались по поводу организации свадьбы, а я сижу и ничего не слышу. Со мной редко происходят подобные истории. Но тут я сильно расстроилась, очень обидно. Вещь была и ценная, и дорогая, и классная. Я ее так любила», – высказалась Бородина в соцсетях на видео.

Звезда посоветовала поклонникам внимательнее следить за ценными вещами и не повторять ее опыт с украшениями и салфетками, так как они все время выбрасываются и теряются.

Напомним, летом 2024 года Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым. Между ними вспыхнул роман на шоу «Последний герой». Ведщая старше возлюбленного на пять лет, но разница в возрасте никого не смущает. К тому же, блогер поладил с ее детьми от первого брака. В конце прошлого года мужчина сделал ведущей предложение руки и сердца.

Ранее Бородина предупредила будущего мужа о том, что с ней «будет нелегко».