Ефремов собирается сняться в главной роли в новом фильме

Недавно вышедшего из колонии Михаила Ефремова пригласили на главную роль в фильме, съемки которого запустят в ближайшее время. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Есть данные, что артист успешно завершил переговоры о своих съемках в кино. Он уже подписал контракт и даже получил депозит в размере 3,5–4 млн руб. в счет будущих гонораров.

«Съемки начнутся в конце августа в Москве, закончатся в Беларуси. А пока Михаилу нужно восстановиться, встать на ноги и подтянуть здоровье», — указал микроблог.

Именно восстановлением своего физического состояния планировал заняться Ефремов в первую очередь, он говорил об этом еще до выхода на свободу.

Ранее сообщалось, что актер сдержал свое обещание не садиться за руль автомобиля после освобождения из колонии. Москвичи увидели Ефремова в общественном транспорте, которым он теперь пользуется для передвижения по городу.