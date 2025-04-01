В России захотели выпустить водку под маркой «Ефремов»

В России собираются выпустить безалкогольную водку и коньяк «Ефремов», в честь актера Михаила Ефремова. Подробности выяснил канал RT.

Директор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков, который предлагал Михаилу Ефремову работу, хочет зарегистрировать товарные знаки, посвященные актеру. Это может быть водка «Ефремовка» и коньяк «Ефремов». Однако напитки будут безалкогольными.

Лукьянчиков подтвердил свои намерения в беседе с каналом. Хотя он предоставил копии заявки для регистрации, на сайте Роспатента ничего еще не размещено.

Ранее Лукьянчиков признавался, что является поклонником творчества актера. Он предлагал ему трудоустройство на фабрике, а также работу с детьми в театральном кружке.

24 марта стало известно, что суд одобрил УДО Михаила Ефремова. Он выйдет 7 апреля.

Напомним, Ефремов отбыла срок в колонии после ДТП в центре Москвы. Артист был пьян. По его вине погиб мужчина.

Ранее была названа сумма, которую Ефремов заработал в колонии.