ЕГЭ—2026 с новым досмотром: школьникам и его родителям напомнили о правилах

Рособрнадзор запретил проводить личный досмотр участников ЕГЭ, инициативу поддержали в Минпросвещения. Новым рекомендациям для организаторов экзаменов предшествовали скандалы, когда девушек заставляли снимать обувь или искали шпаргалки в нижнем белье. Как теперь будут пускать школьников в аудитории, что делать при срабатывании металлоискателя и почему не стоит пытаться обмануть систему — узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Сам по себе порядок проведения Единого государственного экзамена, по словам директора Регионального центра оценки качества образования в ЯНАО Александра Ефимова, не меняется с 2019 года. Однако правила пропуска учеников в кабинет претерпели важные изменения.

Главное нововведение 2026 года: личный досмотр вещей запрещен. Охранники не будут проверять сумки и тем более прикасаться к участникам экзаменов. Но, как пояснил Ефимов в пресс-центре «Север-Пресса», это не означает свободного пропуска всех подряд. По его словам, организаторы рассчитывают на сознательность детей: предполагается, что школьники сами извлекут и выложат все запрещенные предметы. Однако в случае возникновения подозрений ученикам предложат избавиться от посторонних объектов.

Порядок проведения досмотра описан в официальном документе Рособрнадзора — «Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2026 году». Согласно документу, места для проверки знаний должны быть оборудованы видеокамерами, которые фиксируют вход участников. Также записывается проход школьников через рамку металлоискателя.

Перед заходом в пункт проведения экзамена организатор обязан предупредить участников о запрете иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Также школьников сообщают о необходимости оставить личные вещи в специально выделенном помещении для хранения.

На входе начинается проверка документов. Для выявления запрещенных предметов используются стационарные и переносные металлоискатели. В документе подчеркивается: не допускается досмотр участников экзаменов. Организаторы и сотрудники охраны не прикасаются ни к школьникам, ни к их вещам. Они лишь предлагают добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал металлоискателя, в комнату хранения или передать сопровождающему. Участник с медицинскими противопоказаниями освобождается от прохода через металлоискатель при предъявлении соответствующего документа.

Если металлоискатель сработал, организаторы действуют по четкому алгоритму. Они озвучивают участнику зону срабатывания, отводят его в сторону от общего потока, разъясняют запрет на пронос запрещенных предметов и точечно ручным металлоискателем указывают, в какой зоне сохраняется сигнал. Затем школьника просят пройти в помещение для хранения личных вещей и оставить там запрещенный предмет или передать его сопровождающему.

В случае отказа сдать запрещенный предмет приглашают руководителя пункта проведения экзамена и члена государственной экзаменационной комиссии для составления акта о недопуске. Повторно к участию в ЕГЭ в резервные сроки такой школьник может быть допущен только по решению председателя комиссии.

Александр Ефимов отметил, что важно не пытаться обмануть систему. По его словам, ЕГЭ проводится уже много лет, и за это время придумано множество технических и организационных решений. Ежегодно находятся школьники, которые пытаются пронести какие-то технические устройства, полагая, что организаторы не знают о том, что продается на маркетплейсах. Однако, как подчеркнул Ефимов, система осведомлена обо всех уловках, и рассчитывать на удачу не стоит.

Ранее сообщалось, что более 38 тыс. одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Московской области.