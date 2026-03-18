С 18 марта въезд в Египет из Израиля подорожал до $60

С 18 марта вступили в силу новые правила прохождения границы Таба между Израилем и Египтом, пишет портал RuSamara. Теперь въезд на египетскую территорию со стороны Израиля обойдется туристам в $60 США прежних $25. Повышение затрагивает всех путешественников, включая россиян. При возвращении в Израиль платить не нужно.

Важное изменение также касается способа оплаты. С 17 марта все сборы принимаются исключительно наличными в американских долларах. Пластиковые карты и другие валюты не действуют. Банкоматы на границе часто не работают или не выдают доллары, поэтому путешественникам рекомендуют иметь при себе около $85 на человека.

На египетской стороне также взимается дополнительный сбор за транспорт. Перемещение на расстояние до одного километра стоит $10, далее — $60. Если турист путешествует на личном автомобиле, сбор составит $50, а час парковки обойдется в $5. В итоге стоимость поездки до Шарм-эш-Шейха может достигать около $200 на человека.

