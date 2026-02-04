«Египетская сила Балашихи»: в городе спасли «замерзающего» фараона с ценником
REGIONS: на Салтыковской барахолке в Балашихе нашли забытого фараона
Фото: [istockphoto.com/Adivin]
На старейшей Салтыковской барахолке в Балашихе разыгралась мини-драма с неожиданно счастливым концом. Среди привычного ассортимента вроде советских фотоаппаратов, фарфоровых ваз и деревянных матрешек покупатели обнаружили необычный «лот» — аромалампу в виде фигурки египетского фараона. Несмотря на двадцатиградусный мороз и явно не музейную ценность предмета, у него быстро нашелся новый хозяин. Об этом сообщает REGIONS.
Покупательницей стала одна из посетительниц, которая объяснила свой спонтанный поступок простым человеческим сочувствием. По ее словам, ей стало жалко «египетского фараона», которого судьба забросила в подмосковную Балашиху, да еще в лютый холод. Сама покупательница отметила, что иногда своя вещь сама находит тебя, особенно на барахолках. Пройти мимо фараона, затерявшегося в куче вещей, она не смогла: слишком выделялся.
«Амехнотепа и мы бы взяли. И как его занесло в Балашиху, да еще зимой?» — пишут в посте местного тг-канала.
В Сети не уверены, что это Аменхотеп, а некоторые с трудом вспомнили что-то больше Тутанхомона из уроков истории. Впрочем, такие события лишь повод покопаться в гугле как следует и напомнить о царях прошлого.
Продавец с десятилетним стажем Василий Бубенцов считает, что в такой покупке нет ничего удивительного. По его мнению, люди приходят на «блошку» не столько за конкретными вещами, сколько за эмоциями и ностальгией.
«Что ищут люди на барахолке? Эмоции, наверное. Ведь по сути каждая покупка здесь — это эмоция. Прогуляться, подышать свежим воздухом. Да что там — воздухом прошедших времен. Вы когда-нибудь видели глаза взрослой женщины, которая нашла тут плюшевого мишку из детства? И им обоим уже за 50. Возможно, и фараон вызвал какие-то воспоминания или ассоциации у этой покупательницы», — рассказал Василий.
Салтыковская барахолка, работающая по выходным с раннего утра, давно стала местом притяжения для коллекционеров, любителей старины и просто тех, кто хочет провести время необычно. Даже в морозные дни здесь кипит своя особая жизнь. Каждая вещь, от плюшевого мишки до глиняного фараона, несет в себе историю и обладает магией притяжения, которую сложно объяснить с точки зрения обычной логики покупки.
