«Египетская сила Балашихи»: в городе спасли «замерзающего» фараона с ценником

На старейшей Салтыковской барахолке в Балашихе разыгралась мини-драма с неожиданно счастливым концом. Среди привычного ассортимента вроде советских фотоаппаратов, фарфоровых ваз и деревянных матрешек покупатели обнаружили необычный «лот» — аромалампу в виде фигурки египетского фараона. Несмотря на двадцатиградусный мороз и явно не музейную ценность предмета, у него быстро нашелся новый хозяин. Об этом сообщает REGIONS .

Покупательницей стала одна из посетительниц, которая объяснила свой спонтанный поступок простым человеческим сочувствием. По ее словам, ей стало жалко «египетского фараона», которого судьба забросила в подмосковную Балашиху, да еще в лютый холод. Сама покупательница отметила, что иногда своя вещь сама находит тебя, особенно на барахолках. Пройти мимо фараона, затерявшегося в куче вещей, она не смогла: слишком выделялся.

«Амехнотепа и мы бы взяли. И как его занесло в Балашиху, да еще зимой?» — пишут в посте местного тг-канала.

В Сети не уверены, что это Аменхотеп, а некоторые с трудом вспомнили что-то больше Тутанхомона из уроков истории. Впрочем, такие события лишь повод покопаться в гугле как следует и напомнить о царях прошлого.

Продавец с десятилетним стажем Василий Бубенцов считает, что в такой покупке нет ничего удивительного. По его мнению, люди приходят на «блошку» не столько за конкретными вещами, сколько за эмоциями и ностальгией.

«Что ищут люди на барахолке? Эмоции, наверное. Ведь по сути каждая покупка здесь — это эмоция. Прогуляться, подышать свежим воздухом. Да что там — воздухом прошедших времен. Вы когда-нибудь видели глаза взрослой женщины, которая нашла тут плюшевого мишку из детства? И им обоим уже за 50. Возможно, и фараон вызвал какие-то воспоминания или ассоциации у этой покупательницы», — рассказал Василий.

Салтыковская барахолка, работающая по выходным с раннего утра, давно стала местом притяжения для коллекционеров, любителей старины и просто тех, кто хочет провести время необычно. Даже в морозные дни здесь кипит своя особая жизнь. Каждая вещь, от плюшевого мишки до глиняного фараона, несет в себе историю и обладает магией притяжения, которую сложно объяснить с точки зрения обычной логики покупки.

