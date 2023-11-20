«Его последний день рождения на посту президента»: выяснилось, чем Байден запомнится миру

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Godofredo A. VГЎsquez/AP/TASS

Фото: [Godofredo A. VГЎsquez/AP/TASS]

Джо Байден, президент США, сегодня отмечает свой 81-й день рождения. Несмотря на праздник, поводов для радости у американского лидера немного, ведь его рейтинг, по данным опроса NBC News, упал до 40% на фоне палестино-израильского конфликта.

Известный таролог и эзотерик Марианна Абравитова рассказала об иллюзии собственного величия главы Белого дома, а также о том, каким его запомнит мир. По словам ясновидящей, это последний день рождения байдена на посту президента Америки.

«Счастлив ли он в свой день рождения? На счет счастья Байден не думает. Он думает о том, что он велик, о том, что он управляет судьбами, континентами. Все его помыслы о величии, власти, деньгах. Какая-то духовная составляющая в круг его интересов не входит», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Байден войдет в историю смешным и глупым, а вовсе не великим, уверена эзотерик.

«Его афоризмы, видео с его падениями, непонятными метаниями останутся навсегда. Когда он отойдет от дел, сразу перейдет в разряд клоунов. Это начнут экранизировать в комедиях, в цирке, в каких-то стендапах. Он станет фриковой фигурой, причем общемировой, не только американской», — добавила Абравитова.

Нынешний американский президент среди своих предшественников не выделяется ничем, отметила таролог, ведь все они повсеместно провоцируют войны и конфликты.

«Все прекрасно понимают, что Байден на сегодняшний день является такой фигурой, которая ничего не решает. Весь мир наблюдает за тем, как в его руках находятся какие-то шпаргалки — куда нужно встать, куда посмотреть, какое слово сказать, о чем можно говорить», — добавила Абравитова.

Он всего лишь маска, ширма, за который действуют определенные люди. Байден является условным президентом, заключила собеседница издания.

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