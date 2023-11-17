Пытался защитить: почему пес президента Молдавии набросился на австрийского лидера

Лидеры двух стран прогуливались около здания администрации президента Молдавии в Кишиневе, в этот момент к Санду подбежала ее собака. Ван дер Беллен решил погладить животное, однако пес не был настроен дружелюбно и бросился на политика. Санду пришлось извиняться за своего питомца. Президент Австрии не обиделся, однако на рабочей встрече ему пришлось присутствовать с заклеенной рукой.

Известная ясновидящая Инесса Алиева рассказала, почему пес напал на дер Беллена. По ее словам, животные чувствуют неприятных людей.

«Пес почувствовал человека неискреннего, с негативной, злобной энергетикой. Животные понимают это на интуитивном уровне, на уровне инстинктов. Собака сразу почувствовала угрозу», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс уверена, что очень часто поведение животных становится лакмусовой бумажкой, которая помогает понять, что на самом деле стоит за дружеской улыбкой.

«Животным не надо делать хорошую мину при плохой игре, им не нужно соблюдать правила вежливости, принятые в человеческом обществе. Президенту Молдавии стоит задуматься, ведь пес ей показал, откуда исходит опасность. Собаки очень часто могут принять решение за человека и укусить без команды, а в этом случае пес почувствовал зло», — заключила собеседница издания.

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