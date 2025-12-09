«Его прячут от людей!»: священник раскрыл тайну «четвертого пророчества» Фатимы
Отец Сергий развеял мифы вокруг «четвертого пророчества» Фатимы
Фото: [Церковь Всех Святых в Серпухове/Медиасток.рф]
Священник Сергий Иванов сообщил, что так называемое «четвертое пророчество Фатимы» не относится к числу официально признанных католической церковью откровений. Он отметил, что церковь подтверждает только три послания, переданных монахиней Лусией, являвшейся одной из участников фатимских видений, передает МК.
По словам священника, первые два пророчества касались тем ада, войн и роли России в будущих событиях. Третье откровение, опубликованное в 2000 году, описывало угрозы для главы католической церкви и испытания, связанные с судьбой верующих. Иванов подчеркнул, что версия о существовании дополнительного послания основана на предположениях исследователей и не подтверждена документально.
Священник сообщил, что в православной традиции подобные утверждения не рассматриваются как часть вероучения. Он отметил, что интерес к теме объясняется стремлением людей искать толкование происходящих событий через мистику и пророчества. При этом он указал, что возможное сокрытие каких-либо текстов могло быть связано с риском появления панических настроений.
Иванов напомнил, что ранее часть верующих высказывала сомнения из-за длительной задержки публикации третьего пророчества. Представители католической церкви разъясняли, что откровение касалось духовных угроз, и решение о его обнародовании было принято в Риме.
Священник добавил, что упоминания отдельных кардиналов о возможной связи фатимских посланий с глобальными потрясениями усилили интерес к теме, однако официальных подтверждений этим заявлениям нет. Он подчеркнул, что без документальных данных разговоры о «четвертом пророчестве» следует рассматривать как неподтвержденные сведения.
