«Его прячут от людей!»: священник раскрыл тайну «четвертого пророчества» Фатимы

Священник Сергий Иванов сообщил, что так называемое «четвертое пророчество Фатимы» не относится к числу официально признанных католической церковью откровений. Он отметил, что церковь подтверждает только три послания, переданных монахиней Лусией, являвшейся одной из участников фатимских видений, передает МК .

По словам священника, первые два пророчества касались тем ада, войн и роли России в будущих событиях. Третье откровение, опубликованное в 2000 году, описывало угрозы для главы католической церкви и испытания, связанные с судьбой верующих. Иванов подчеркнул, что версия о существовании дополнительного послания основана на предположениях исследователей и не подтверждена документально.

Священник сообщил, что в православной традиции подобные утверждения не рассматриваются как часть вероучения. Он отметил, что интерес к теме объясняется стремлением людей искать толкование происходящих событий через мистику и пророчества. При этом он указал, что возможное сокрытие каких-либо текстов могло быть связано с риском появления панических настроений.

Иванов напомнил, что ранее часть верующих высказывала сомнения из-за длительной задержки публикации третьего пророчества. Представители католической церкви разъясняли, что откровение касалось духовных угроз, и решение о его обнародовании было принято в Риме.

Священник добавил, что упоминания отдельных кардиналов о возможной связи фатимских посланий с глобальными потрясениями усилили интерес к теме, однако официальных подтверждений этим заявлениям нет. Он подчеркнул, что без документальных данных разговоры о «четвертом пророчестве» следует рассматривать как неподтвержденные сведения.

