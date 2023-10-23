«Его России никто не выдаст»: сможет ли Никита Ефремов избежать наказания за подделку обуви

Полиция проводит проверку в магазинах кроссовок блогера Никиты Ефремова в Москве и в Санкт-Петербурге. Точки продаж закрыли после жалоб клиентов: они заявляли, что обувь — подделка.

По информации Mash, правоохранители взялись проверить оригинальность продаваемой там продукции, а столичная прокуратура взяла дело о дорогих кроссовках под личный контроль. Сообщается, что рассматриваются две статьи: о продаже и о хранении товаров без маркировки.

По словам адвоката Геннадия Нефедовского, блогеру грозит серьезное наказание, ведь статья о немаркировке относится к уголовным. Ефремова ждет либо штраф в размере зарплаты за два года, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом.

Однако хозяин магазинов обуви сомнительного качества, как сообщает пресса, уже уехал из страны. Якобы сперва он отправился в Турцию, а затем его видели в США. Если это действительно так, то правосудию будет трудно достать нарушителя.

«Если будет возбуждено уголовное дело, то следствие подаст в розыск. Но, учитывая ситуацию в мире, России его никто не выдаст», — выразил уверенность Нефедовский, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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