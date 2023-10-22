«Менять на удовольствие»: выяснилось, как тратить деньги, чтобы их становилось больше

Тратить с трудом заработанные деньги приходится каждый день. Многие с ужасом замечают, что несмотря на то, что совсем недавно получили зарплату, денег в кошельке почти не осталось. Эзотерики уверяют: чтобы деньги не только уходили, но еще и возвращались, нужно знать несколько правил.

Неопсихолог и эзотерик Альфия Сагирова рассказала, как тратить, чтобы больше получать. По ее мнению, любое действие человека — это всегда энергия. Энергия есть и у денег.

«Если мы эту энергию тратим в кайф, то мы получаем обратную связь от вселенной. Например, мы даем леденец ребенку и получаем его радость и благодарность в ответ — это и есть та самая возвратная энергия», — рассказала Сагирова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Тратить деньги бездумно, просто закрывая свои потребности, нельзя, уверена эзотерик. Нельзя также и сожалеть о покупке.

«Купить туфли, которые давно хотелось, а потом начать расстраиваться и жалеть о потраченных деньгах — огромная ошибка. Ведь радость от покупки трансформируется в негатив, и вселенная перестает посылать нам деньги», — пояснила эзотерик.

Деньги приходят только к тем, кто научился испытывать радость от тех возможностей, которые они дают, добавила Сагирова.

«Финансовый оборот заключается в обмене энергиями — денежной на человеческую. Если человек начнет менять деньги не просто на вещь, а на удовольствие от ее покупки, то и деньги также легко и радостно будут приходить к нему», — заключила Сагирова.

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