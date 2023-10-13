«Его с радостью примут»: выяснилось, почему Анатолий Белый на самом деле не идет воевать за Израиль

Уехавший из России актер Анатолий Белый дал интервью журналистке Надежде Юровой. Звезда российского кинематографа обосновался с женой и детьми в Израиле, в городе Нетания.

Там, отметил Белый, он находится в относительной безопасности. Военные действия туда пока не добрались, лишь один раз звучала воздушная тревога.

Впрочем, он выразил уверенность, что у израильского народа хватит сил противостоять натиску ХАМАС, но а сам он, к сожалению, пойти защищать страну не может: не подходит по возрасту и не служил в армии Израиля.

Если бы не это препятствие, подчеркнул артист, не исключено, что он тоже бы взялся за оружие. Однако, политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий отметил, что в реальности возможность повоевать у актера есть.

«Я думаю, при его желании и при потребности в этом страны — его с радостью примут», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же говорить в целом обо всех «уехавших в спешке» и тех, кто стыдился того, что он русский, уточнил собеседник, мало кто из них отличается смелостью.

«Они молчали, когда были бои в Луганске и Донецке, а сейчас начали активно говорить, что готовы защищать Израиль. Меркантильное корыстолюбие и позорная трусость», — подытожил политолог.

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