«Его ударит очень больно»: эзотерик рассказала, как Кушанашвили заплатит за хамство в адрес врачей

Шоумена Отара Кушанашвили накануне вечером экстренно госпитализировали из ресторана, где он отдыхал в компании друзей. Врачи приехали молниеносно, оказали помощь на месте и отвезли его в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Однако вместо благодарности Кушанашвили разразился площадной бранью в адрес тех, кто ему помогал. Об этом сообщил Mash .

Теперь Генпрокуратура проверит шоумена на инсценировку ради хайпа и заодно на ложный вызов скорой помощи.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему Кушанашвили повел себя столь некрасиво по отношению к медикам, и как за такие поступки наказывают высшие силы. По ее мнению, за свои слова ему придется отвечать перед высшим судом.

«Кушанашвили в своем репертуаре. Каждый его шаг — это скандал и самопиар. Я не вижу у него инфаркта, но то, что ему было плохо — это факт, налицо сердечный приступ. Та помощь, которую ему оказали врачи, привела его снова в нормальное состояние. И неизвестно, что было бы, если бы они не подоспели вовремя», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она уверена, что за такое поведение всегда следует откат.

«Вполне возможно, что инфаркт уже маячит в его поле, что он уже пришел к инфаркту, просто были быстро приняты меры, чтобы ему помочь. То, что он оскорбил врачей, выйдет ему боком. Например, будет ситуация, когда ему снова понадобится помощь врачей, а она ему скоро понадобится, но может что-то пойти не так. Надо быть благодарным за помощь, а вместо этого он облил их грязью. За это его ударит очень больно», — пояснила Абравитова.

Отара Кушанашвили, продолжила эзотерик, взбесило упоминание о его возрасте в контексте здоровья, ведь ему всегда хочется быть молодым.

«К чему весь этот скандал? Во-первых, он хочет быть таким гордым орлом, мол, он молодой, бодрый, энергичный, а его записали в какие-то старперы-инфарктники. К тому же он человек нарциссического склада. Ему необходимо всегда оставаться любимцем женщин, показать, что ему все нипочем, а здесь он увидел, что его записывают в дряхлые пенсионеры, в старички-инфарктники, что ему очень не понравилось», — заключила собеседница издания.

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