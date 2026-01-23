Его знали только свои: умер человек, который выполнял приказы, о которых не писали в газетах

Ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев скончался на 86-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили представители ветеранского сообщества спецподразделения, передает РИА Новости.

Николай Васильевич Берлев являлся участником штурма дворца Тадж-Бек в Кабуле в декабре 1979 года. Эта операция, в ходе которой был ликвидирован афганский лидер Хафизулла Амин, стала одной из первых крупных задач для группы «А».

Помимо службы в спецподразделении, Берлев также был ветераном Кремлевского полка. Он входил в первый состав легендарной группы «А» (позже известной как «Альфа») Управления «А» Седьмого управления КГБ СССР, созданной в 1974 году для борьбы с терроризмом и освобождения заложников.

Ранее псковский чиновник с издевкой ответил бедному сельскому учителю.