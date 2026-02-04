Эхо глобальной вспышки: подмосковные врачи «поймали» оспу обезьян

В Московской области зафиксированы первые в этом году случаи заражения оспой обезьян. Два пациента госпитализированы в медицинское учреждение в Домодедове, где получают необходимое лечение. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, чтобы локализовать возможные очаги инфекции и выявить контактных лиц. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило о рисках и оценках ситуации, пообщавшись с экспертами.

Известно, что первый пациент поступил в больницу в конце января с симптомами, напоминающими оспу обезьян. Диагноз был оперативно подтвержден лабораторно. По словам министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина, его состояние оценивается как средней тяжести. Сообщается, что мужчина находился в Москве примерно полтора месяца, не выезжал за рубеж. Источник его заражения остается неясным.

Позже в ту же больницу был доставлен второй пациент. Как пояснил главврач Андрей Осипов, этот человек контактировал с первым заболевшим. Его состояние характеризуется как удовлетворительное, активных клинических проявлений болезни не наблюдается. По неподтвержденной информации, возможен и третий контактный случай, поиски которого сейчас ведутся.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, но протекающее, как правило, легче. Его симптомы включают лихорадку, увеличение лимфоузлов и характерную болезненную сыпь. Вирус (MPXV) чаще циркулирует среди животных, но может передаваться от человека к человеку при тесном длительном контакте.

В Роспотребнадзоре заявили, что рисков для широкого распространения инфекции в стране нет. Академик РАН Геннадий Онищенко также призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что «ничего страшного в этом нет» и диагностика заболевания хорошо налажена.

Профессор Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, в беседе с корреспондентом подчеркнул низкую заразность вируса в бытовых условиях.

«Это очень слабозаразный патоген. Заражение происходит только при очень тесном и интенсивном контакте. Представить себе эпидемию оспы обезьян в России практически невозможно», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что для профилактики теоретически может использоваться вакцина против натуральной оспы, но массовое ее применение не требуется.

Выявление случаев происходит на фоне продолжающейся вспышки заболевания в мире. Однако, по мнению экспертов, оснований для паники в России нет — система здравоохранения обладает необходимым опытом и инструментами для контроля за ситуацией.

Ранее сообщалось, что подмосковный таксист пережил сутки в пустой студии из-за подозрения на оспу.