ЕК ввела запрет на встречи с лоббистами Huawei

После начала расследования коррупционных действий в Европарламенте (ЕП), которые, возможно, были выгодны китайской технологической компании Huawei, Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на взаимодействие своих сотрудников с организациями, имеющими связи с этой корпорацией из КНР. Информацию об этом предоставило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

В пресс-службе исполнительного органа Евросоюза заявили, что представители ЕК не будут проводить встречи ни с какими лоббистскими группами или торговыми объединениями, представляющими интересы Huawei, или действующими в ее пользу.

Согласно информации газеты, Брюссель ввел запрет на «контакты и встречи» с официальными лицами Huawei в марте, вскоре после того, как бельгийская прокуратура начала расследование предполагаемых коррупционных действий, связанных с деятельностью китайской корпорации в бельгийской столице. В заявлении подчеркивается, что запрет также распространяется на «любых посредников, действующих от имени Huawei».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обвинила владельцев Google в нарушении правил конкуренции в ЕС.