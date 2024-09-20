ЕК: выданный Киеву под российские активы кредит будет погашаться до 40 лет

Накануне страны «Большой семерки» согласовали выделение кредита Украине в размере $50 млрд (€45 млрд). Эта сумма будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов на Западе. Об этом сообщило РИА Новости.

В пятницу, 20 сентября, глава Европейской комиссии посетила Киев с рабочим визитом. Так, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС до конца 2024 года предоставит Украине €35 млрд от этой суммы. Выделенные средства пойдут напрямую в бюджет страны. Отмечается, что таким образом удастся стабилизировать макрофинансовую ситуацию на территории Украины.

Европейская комиссия предположила, что кредит будет погашаться в срок до 40 лет. Об этом говорится в опубликованных пояснениях ЕК.

Ранее страны G7 и ЕС заморозили около половины валютных резервов Российской Федерации (примерно на €300 млрд). В российском МИД назвали это «воровством».

Также большинство стран ЕС выступили за заморозку активов РФ на три года. Решение должны принять большинством голосов членов Европейской комиссии во избежание влияния отдельных стран.