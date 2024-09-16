В ЕС предложили несколько вариантов заморозки активов РФ

Большинство стран, входящих в Европейский Союз, поддержали заморозку активов РФ на три года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранный источник.

Еврокомиссия и большинство стран Европейского союза поддержали идею пересмотра решения о заморозке российских активов каждые 36 месяцев. Это предложение основано на требовании США о гарантиях, что замороженные активы не будут разблокированы в скором времени.

Текущие правила предусматривают голосование по данному вопросу раз в 6 месяцев. Однако Еврокомиссия предложила альтернативный вариант с заморозкой активов на 5 лет и с ежегодном пересмотром ситуации.

Решение будет приниматься большинством членов ЕС во избежание влияния отдельных стран. В ближайшее время страны ЕС должны выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Ранее сообщалось о том, что ЕС может пересмотреть частоту продления антироссийских санкций.