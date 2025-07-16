Екатерина Мизулина раскритиковала закон о запрете на поиск запрещенных материалов

Существует вероятность ликвидации Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной. Мизулина выразила несогласие с законопроектом, вводящим запрет на поиск в сети запрещенной информации.

Как пишет телеграм-канал Mash, она утверждает, что из-за нового закона № 41-ФЗ, предусматривающего штрафы за поиск экстремистских материалов, ее организация потеряет возможность выявлять нарушителей и сообщать о них в соответствующие органы.

Согласно законопроекту, любой поиск запрещенной информации будет считаться нарушением, даже если он осуществляется с благими намерениями.

Мизулина также подчеркнула, что, в соответствии с новым законом, действия сотрудников правоохранительных органов, занимающихся мониторингом незаконного контента, могут быть расценены как противозаконные.

Аналогичная ситуация может возникнуть и у депутатов: они не смогут реагировать на обращения, касающиеся сообществ, пропагандирующих убийства, диверсии и другие преступления, так как намеренное открытие ссылок с подобным контентом будет являться нарушением закона.

Ранее сообщалось, что Мизулина возмутилась участием Инстасамки в обсуждении законопроекта в ОП.