Мизулина возмутилась участием Инстасамки в обсуждении законопроекта в ОП

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина раскритиковала певицу Дарью Еропкину, более известную как Инстасамка, за участие в заседании Общественной палаты (ОП) РФ. Свое мнение об этом Мизулина выразила в телеграм-канале.

Напомним, что 4 июля Инстасамку пригласили принять участие в обсуждении законопроекта о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге. Это произошло на фоне скандала певицы с блогерами Денисом и Еленой Кукояки, которых она обвинила в заработке на дочери Василисы.

«Как и все, считаю этот перфоманс крайне возмутительным для всего общества. Мне предлагали быть модератором этого круглого стола, я отказалась», — отметила Мизулина.

Инстасамка в 2023 году привлекла к себе особое внимание. Тогда концерты с ее участием начали массово отменять по всей России из-за ее композиций, в которых упоминались запрещенные вещества, а также, как утверждали общественники, пропагандировались разврат и нетрадиционные отношения.

После волны критики Еропкина обратилась к Мизулиной, однако их беседа, по словам главы ЛБИ, ничем конкретным не закончилась. Как отметила Мизулина, певица не смогла ответить на «ряд неудобных вопросов» во время встречи с представителями родительских организаций.

Кроме того, рассказала общественный деятель, Еропкина не высказала точную позицию относительно проведения специальной военной операции (СВО), а также о военной службе ее мужа Олега Еропкина, более известного как Moneyken.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина осудила певицу Манижу за концерт в Москве и ее высказывания.