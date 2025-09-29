Екатерина Мизулина в ходе «Разговоров о важном» рассказала о мессенджере MAX

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе «Разговоров о важном» рассказала школьникам о российском мессенджере MAX. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Мизулина отметила, что в стране активно развиваются собственные технологии, и подчеркнула, что сейчас особенно важно, чтобы у России были технологии, полностью независимые от внешней ситуации.

Также Мизулина сообщила, что создала канал на новой платформе. Она добавила, что мессенджер поможет упростить жизнь: по словам разработчиков, с его помощью можно будет подтверждать личность и водительские права.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев начал вести в новом мессенджере собственный канал.