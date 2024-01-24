У артиста Дмитрия Колдуна провели обыск после сообщения о подготовке теракта

Звезду «Евровидения» Дмитрия Колдуна проверили после концерта в Туле. Исполнитель хита «Дай мне силу» рассказал об этом в эксклюзивном интервью изданию «Утро.ру» .

Как рассказал Дмитрий Колдун, он выкупил целое купе для поездки из Тулы на поезде Белгород – Санкт-Петербург. Там его покой неожиданно нарушили работники транспортной безопасности, сообщив, что будут проводить обыск. Это аргументировали тем, что певец стал предметом для «выборочной проверки», так как им поступил сигнал об угрозе теракта.

Сотрудники предположили, что артист болгарин, проверили его документы и костюмы «до трусов», а вскоре изъяли бутылку виски. Это был подарок поклонников, который по идее не считается запрещенным к провозу. Колдун уверяет, что не открывал ее. Продолжались споры и обыски примерно час, пока проверяющие не ушли.

«Позже мне сообщили, что некие белорусы готовили теракт на Дальнем Востоке, вот и я попал под раздачу, хотя изначально меня обыскивали как гражданина Болгарии, которым я не являюсь», — отметил Колдун.

На месте был начальник поезда и сотрудники транспортной полиции, которые также убедились, что Колдун не везет ничего противозаконного.

Напомним, что Дмитрий Колдун родился в столице Республики Беларусь. Он является победителем проекта «Фабрика звезд-6». После этого успеха он попробовал свои силы на шоу «Евровидение 2007» с песней Work Your Magic. Тогда Колдун представлял родную страну и занял шестое место.

Ранее сообщалось, что концерты артистов, раскритиковавших РФ, отменяют за границей.