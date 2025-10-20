Екатеринбурженка обвинила медиков в равнодушии на фоне дефицита вакцины от бешенства

В Екатеринбурге и области зафиксировали острую нехватку вакцины от бешенства. Ситуацию усугубляет равнодушие медиков, из-за которого укушенный стаей собак мужчина несколько дней не мог получить жизненно важную прививку.

Жительница Екатеринбурга Елена сообщила изданию E1.RU, что ее отца, Владимира, 13 октября покусала стая бездомных собак в Березовском. Несмотря на серьезные раны, в местном травмпункте ему отказали в помощи, заявив, что вакцины нет.

«На следующий день он приехал в травмпункт к восьми утра, просидел в очереди до 10:00, его осмотрели и сказали, что вакцины от бешенства нет. С тем он и ушел домой», — рассказала женщина.

Елена начала активно действовать, так как ее отец — человек неконфликтный. Звонки на горячую линию минздрава и в больницу Березовского результата не принесли: вакцину «пообещали найти», но не перезвонили. Единственная больница в Екатеринбурге, куда удалось дозвониться, в итоге также отказала мужчине.

Диалог с главврачом был шокирующим. На вопрос Владимира: «А если я завтра заболею и умру от бешенства, кто будет за это отвечать?» — медик ответил: «Мне все равно, это проблема Березовского».

«Это ситуация, когда укусы врачей больнее, чем укусы собак. Бегаешь по этому замкнутому кругу и не можешь найти выход», — возмутилась Елена.

Только после обращения к главе Березовского Евгению Писцову вакцину экстренно доставили в больницу, и первую прививку Владимиру сделали 17 октября. Где он будет получать остальные пять доз, пока неизвестно. Источники в сфере здравоохранения подтвердили изданию дефицит препарата, критически важного для предотвращения смертельного заболевания.

