Екатеринбурженка раскрыла закулисные секреты шоу «Давай поженимся!»

37-летняя жительница Екатеринбурга Василина Денисочкина приняла участие в популярной телепередаче «Давай поженимся!» на Первом канале, где боролась за внимание 40-летнего капитана силовых структур Дмитрия из Москвы. Однако жених в финале отдал предпочтение другой претендентке, отметив, что ищет хозяйственную спутницу жизни.

В интервью E1.RU Василина рассказала, как попала на проект и какие сюрпризы ожидали ее за кулисами.

«Я не фанат этой передачи и ни одного выпуска не смотрела. Моя подруга предложила отправить туда анкету, поэтому я решила попробовать себя в чем-то новом, необычном и смелом», — объяснила свой выбор героиня.

Перед съемками состоялась откровенная беседа с главным редактором, где обсуждались подробности личной жизни участницы, включая 14-летний брак, закончившийся из-за измен и рукоприкладства.

«На этом созвоне подняли все грязное белье, вынесли весь наш сор из избы... Но был один момент, который я бы не хотела, чтобы афишировали. Об этом я искренне попросила главного редактора, он сказал: "Да, конечно". Начинаются съемки — и первый же вопрос об этом», — поделилась Василина.

Участница подтвердила, что сценарий заранее не прописывался, однако формат шоу предполагал определенные манипуляции.

«С девчонками мы подружились, но, когда начались съемки, со стороны выглядели лицемерками. Мы вынуждены были давать оценку жизни девочек с негативной стороны», — рассказала екатеринбурженка.

Изначально главной героиней должна была стать сама Василина, но редакторы изменили концепцию, сделав ее одной из трех невест. Кандидатура жениха также вызвала у нее вопросы: «Он военный пенсионер, а у меня бывший муж военный. Я подумала: "Ну как так можно?" У него не было шансов, для меня он был неподходящей парой».

Василина также призналась, что ее бывший муж негативно отреагировал на участие в программе и продолжает писать ей неприятные сообщения.

