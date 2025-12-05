Екатеринбурженка стала героиней шоу, рассказав о беременности от чужого мужа

Жительница Екатеринбурга Лариса стала участницей известного реалити-шоу «Беременна по обману», пережив болезненную историю обмана. Женщина забеременела от мужчины, который скрыл от нее, что официально женат на другой.

Знакомство с водителем-дальнобойщиком Романом поначалу казалось Ларисе счастливым шансом. Спустя два месяца отношений она сообщила ему о беременности, но реакция мужчины ее шокировала: во время разговора связь прервалась, и дозвониться ему больше не удавалось. Вернувшись из рейса, Роман признался, что не разведен с супругой, ссылаясь на ее нежелание. При этом ранее он представлялся холостяком.

«Я не верю, что такое может происходить со мной. Я поверила человеку, я искренне испытываю к нему чувства. А сейчас я осталась у разбитого корыта, я просто опустошена», — рассказала Лариса в проекте.

Несмотря на шок, мужчина продолжил визиты с цветами и уверениями в скором разводе, а позже даже предоставил документ о подаче заявления. Однако ситуация обострилась, когда в подъезде Ларису встретила законная жена Романа, потребовавшая прекратить общение. После рождения дочери отец даже не появился в роддоме и перестал отвечать на звонки.

«Думаю, мне не стоит надеяться, что он разведется и что у нас будет семья», — констатировала героиня.

Имея за плечами непростую жизнь, раннюю потерю родителей и развод с первым мужем, Лариса не стала опускать руки. Она приняла решение обратиться в суд для взыскания алиментов с отца ребенка, чтобы обеспечить будущее своей новорожденной дочери.

