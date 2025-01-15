Екатеринбурженку задержали после заявления шефа крупного банка

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко заявил о пропавших деньгах в организации. Как выяснили URA.RU, женщина сняла с кредитки покойно мамы деньги, но не стала возвращать, надеясь покрыть все после вступления в наследство.

Предполагают, что жительница Урала пошла на хитрость. После смерти мамы она сняла с ее кредитной карты 150 тысяч рублей и потратила на похороны. Однако деньги банку она не вернула. Уже став полноценной наследницей женщина обратилась в Арбитражный суд и добилась признания банкротства. То есть, от уплаты средств ее освободили.

Сбербанк в итоге оспорил решение суда, доказав, что деньги с кредитки принадлежат ему и не могут входить в сумму банкротства.

СК тем временем усмотрел признаки кражи и возбудил уголовное дело в отношении екатеринбурженки. После задержания ей выдали подписку о невыезде. Также в из жилища обвиняемой изъяли бытовую технику для компенсации банку материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудили взломщика банковских ячеек, укравшего более миллиарда рублей.