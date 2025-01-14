В Петербурге осудили взломщика банковских ячеек, обогатившегося на миллиард рублей

В Санкт-Петербурге вынесли приговор Артуру Барбынцы, который совершил кражу из ячеек для хранения ценностей одного из банков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, мужчина с 7 по 15 марта незаконно пробрался в помещение для автоматизированного хранения, применил считывающие приспособления и получил доступ к ряду ячеек. Помогали злоумышленнику соучастники, изготовившие безымянную карту и универсальный ключ. За три дня обвиняемый вынес 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро и ювелирные украшения стоимостью 10 млн долларов. Большую часть удалось найти в подмосковной квартире, которую группа арендовала предварительно.

Общая сумма ущерба, в пересчете на рубли, составила более одного миллиарда рублей.

Недавним приговором суда Артура Барбынцы, совершившего кражу, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Он также будет обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 72,5 млн рублей. Деньги и ювелирка вернулись к владельцам. Осужденный принес им свои извинения и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина ограбил банк на 9,5 млн рублей и сбежал.