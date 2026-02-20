Экипаж ДПС спас замерзающего пешехода в ночном патруле

Ночь с 19 на 20 февраля в Туле выдалась морозной, но для одного пешехода она могла стать последней, если бы не внимательность сотрудников Госавтоинспекции. Как передает «ТУЛАСМИ» , экипаж ДПС в составе Юрия Дубского и Андрея Ананьева патрулировал улицу Металлургов, когда в свете фар заметил человека, неподвижно лежащего на заснеженном тротуаре.

Инспекторы немедленно остановились и подошли к мужчине. Тот находился в тяжелом состоянии — замерз и не мог самостоятельно продолжать движение. Медицинская помощь требовалась незамедлительно.

Госавтоинспекторы действовали четко и без паники. Пока один вызывал карету скорой помощи, другой укутывал пострадавшего в автомобильный плед, пытаясь согреть его до приезда врачей. Полицейские оставались рядом с мужчиной все время ожидания медиков, контролируя его состояние.

Прибывшая бригада скорой помощи забрала туляка, а экипаж Дубского и Ананьева вернулся к своим прямым обязанностям — обеспечивать безопасность на дорогах города. Но этот ночной вызов они запомнят надолго: случай, когда спасаешь не участника дорожного движения, а просто человека, оказавшегося в беде.

