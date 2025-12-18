Экипаж ДПС спас замерзающего шпица, оказавшегося на трассе в 30-градусный мороз
На федеральной трассе Р-404 под Ханты-Мансийском экипаж дорожно-патрульной службы совершил необычную операцию по спасению, пишет ugra-news.ru.
Поздним вечером лейтенант полиции Иван Гаврильчик и стажер Степан Игнатов заметили на 936-м километре дороги одинокого шпица, бродящего по краю проезжей части в лютый, тридцатиградусный мороз. Рискуя жизнью, маленькая собака могла не только замерзнуть, но и попасть под колеса автомобилей.
Полицейские, чья задача — обеспечивать безопасность на дорогах, не смогли проехать мимо. Они приняли решение забрать дрожащее животное в свой патрульный автомобиль, где шпиц смог отогреться и успокоиться. После окончания смены заботу о найденыше взял на себя их коллега, согласившийся обеспечить собаке временную передержку.
Сейчас в Югре активно ищут хозяев потерявшегося питомца.
