Экипаж ДПС спас замерзающего шпица, оказавшегося на трассе в 30-градусный мороз

На федеральной трассе Р-404 под Ханты-Мансийском экипаж дорожно-патрульной службы совершил необычную операцию по спасению, пишет ugra-news.ru .

Поздним вечером лейтенант полиции Иван Гаврильчик и стажер Степан Игнатов заметили на 936-м километре дороги одинокого шпица, бродящего по краю проезжей части в лютый, тридцатиградусный мороз. Рискуя жизнью, маленькая собака могла не только замерзнуть, но и попасть под колеса автомобилей.

Полицейские, чья задача — обеспечивать безопасность на дорогах, не смогли проехать мимо. Они приняли решение забрать дрожащее животное в свой патрульный автомобиль, где шпиц смог отогреться и успокоиться. После окончания смены заботу о найденыше взял на себя их коллега, согласившийся обеспечить собаке временную передержку.

Сейчас в Югре активно ищут хозяев потерявшегося питомца.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске провели сложную операцию по удалению паховой грыжи.