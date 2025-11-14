Экипаж китайской миссии вернулся на Землю после вынужденной задержки полета

Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-21» доставила на Землю экипаж миссии «Шэньчжоу-20». Посадка прошла в районе Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. На борту находились Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, сообщает ТАСС .

Возвращение экипажа должно было состояться 5 ноября, однако его отложили из-за повреждения корабля «Шэньчжоу-20» космическим мусором. После инцидента было решено использовать для спуска корабль «Шэньчжоу-21», который прибыл на станцию 31 октября. Несколько дней оба экипажа находились на станции одновременно.

Запуск «Шэньчжоу-20» состоялся 24 апреля. Тайконавты провели на орбите шесть месяцев, выполняя работы на китайской космической станции.

Орбитальный комплекс расположен на высоте около 400 км и рассчитан на трех человек. Кратковременное увеличение численности экипажа возможно в период ротации. Масса станции составляет 66 тонн, объем герметичных отсеков — 110 куб. м. Объект функционирует в штатном режиме с 2022 года и используется в том числе для международных исследований.

