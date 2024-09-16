Экипаж лайнера АК «Ямал» сообщил о столкновении с БПЛА над Санкт-Петербургом
Фото: [Медиасток.рф]
Экипажу авиакомпании «Ямал» маршрута «Салехард — Санкт-Петербург показалось, что самолет столкнулся с беспилотником. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.
Пилоты судна заподозрили неладное, когда борт потрясло на высоте 5500 футов в 33 км от аэропорта Пулково. Экипажу показалось, что самолет столкнулся с «беспилотником» при заходе на посадку.
Лайнер благополучно приземлился в 20:29. Осмотр «Суперджета» показал, что самолет на самом деле столкнулся с птицей.
Ранее сообщалось, что московский аэропорт Жуковский приостанавливал работу после падения обломков БПЛА. 10 сентября ограничения сняли.