Экипаж лайнера АК «Ямал» сообщил о столкновении с БПЛА над Санкт-Петербургом

Экипажу авиакомпании «Ямал» маршрута «Салехард — Санкт-Петербург показалось, что самолет столкнулся с беспилотником. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

Пилоты судна заподозрили неладное, когда борт потрясло на высоте 5500 футов в 33 км от аэропорта Пулково. Экипажу показалось, что самолет столкнулся с «беспилотником» при заходе на посадку.

Лайнер благополучно приземлился в 20:29. Осмотр «Суперджета» показал, что самолет на самом деле столкнулся с птицей.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Жуковский приостанавливал работу после падения обломков БПЛА. 10 сентября ограничения сняли.