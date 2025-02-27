Кэти Перри собралась в космос на ракете Blue Origin

По данным журналистов, известные исполнители и телеведущие готовятся к этому космическому путешествию, и впервые с 1963 года все члены экипажа – женщины. Именно этот факт делает миссию особенно значимой.

Лидером этой миссии является невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес. Собственно, он и финансирует данный проект, пишет СМИ. Среди других членов экипажа – Гейл Кинг и Кэти Перри. Если Гейл Кинг, которой недавно исполнилось 70 лет, испытывает захватывающие эмоции, то вокруг Перри возникло некое подобие скандала: Камерон Уэсткотт обвиняет ее в жадности. Звезда «Настоящих домохозяек из Далласа» уверена, что ее свекор подписал контракт на продажу дома Блум и Перри под влиянием болеутоляющих, но звездная пара понимать этого не хочет и в итоге через суд добилась прав на владение имуществом.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес пыталась спасти жизнь Иисуса в ОАЭ.