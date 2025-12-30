Экипаж убегающего от военных СШтанкера нарисовал на борту российский флаг

С 21 декабря Береговая охрана США преследует в Атлантическом океане нефтяной танкер Bella 1. Экипаж судна недавно нарисовал российский флаг на борту, предположительно для того, чтобы обозначить свою принадлежность к России и, возможно, получить защиту от этой страны. Об этом сообщили два американских чиновника изданию The New York Times.

С прошлого года танкер находится под санкциями Соединённых Штатов. Береговая охрана США предприняла попытку перехватить судно в Карибском море, обнаружив, что оно использует поддельный национальный флаг. Танкер проигнорировал требования и продолжил движение. С тех пор его преследует американский военный флот.

Американские власти получили ордер на конфискацию танкера, который был перехвачен Береговой охраной США в Карибском море. Причиной этого решения стало использование судна для торговли иранской нефтью, а не его якобы связи с Венесуэлой.

В 2024 году США ввели санкции против компании Bella 1, чтобы остановить финансирование шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов), которое контролирует север Йемена.

Ранее сообщалось, что США решили присвоить себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров.