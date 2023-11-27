Экипажи российских Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ под Херсоном

Минобороны России проинформировало об очередных успехах российских войск в зоне проведения спецоперации. По данным оборонного ведомства, на Херсонском направлении экипажи российских истребителей Су-34 ВКС России авиационными бомбами ликвидировали блиндажи, технику, а также внушительное число личного состава ВСУ.

«В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника ВСУ на Херсонском направлении», — цитирует РИА Новости информацию Минобороны.

Помимо этого, под Угледаром в ДНР российские морпехи захватили два вражеских опорных пункта. А ВС России уничтожили блиндаж ВСУ и станцию радио-электронной борьбы «Буковель-АД».

Ранее командующий ВСУ Наев заявил, что ВС РФ якобы готовятся к захвату центральной и западной частей Украины.