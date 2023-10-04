Эко-фестиваль состоится в подмосковной Дубне

В эту субботу в парке семейного отдыха пройдет «Экофест Дубна», который будет приурочен ко Дню работников сельского хозяйства. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что для гостей подготовят фуд-корты, маркет ремесленников, эко-маркет, тематические фотозоны и зоозону с вольерами животных. Кроме того, для детей и взрослых проведут мастер-классы и розыгрыши призов, а также дегустацию пельменей и другие активности. Желающие смогут заглянуть в городок здоровья, где специалисты расскажут об особенностях правильного питания и возьмут экспресс-анализы на уровень сахара в крови.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.