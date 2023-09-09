Экоактивист из Подмосковья рассказал, как ДЭГ помогает экологии

Общество
Арина Кузнецова

Фото: [Арина Кузнецова]

Председатель дубненского отделения Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Наумов, который работает на выборах губернатора Подмосковья наблюдателем, рассказал о том, как дистанционное электронное голосование помогает экологии.

Экоактивист, слова которого приводит РИАМО, отметил, что электронные бюллетени для голосования позволяют сохранить больше деревьев.

«Надеюсь, что этот способ голосования в будущем выберет еще больше избирателей, потому что это не только удобно, но и сохраняет экологию», — подчеркнул Наумов.

Ранее доктор политических наук Владимир Капицын отмечал, что дистанционное электронное голосование повышает не только доступность выборов, но и активность избирателей.

Актуально
Подмосковье
ПодмосковьеВыбирает2023