Экоактивистку Чирикову, уехавшую из РФ, попытались через суд выселить из московской квартиры

Экоактивистка Евгения Чирикова*, живущая за границей, оказалась в центре судебного разбирательства, связанного с ее недвижимостью. Как пишет РИА Новости, ее через суд попытались выселить из московской квартиры.

Отмечается, что иск с требованием выселить Чирикову из квартиры поступил в Коптевский суд через несколько недель после удовлетворения ходатайства о проведении обыска и ее заочном аресте. Ей инкриминируется ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложных данных о ВС РФ). Сама она объявлена в международный розыск.

Как отмечает РИА Новости, московский суд принял решение оставить без движения дело о выселении экоактивистки.

Против Чириковой также возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В недавнем интервью она поддержала действия одного из запрещенных в РФ экстремистских движений.

В январе 2024 года Министерство юстиции внесло Чирикову в реестр иностранных агентов. В своих публичных выступлениях она неоднократно критиковала действия российских властей, распространяла недостоверные сведения о решениях правительства и активно участвовала в деятельности нежеланных в РФ неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с выселением семьи бойца специальной военной операции (СВО) в Бурятии.

*Минюстом РФ признана иностранным агентом.