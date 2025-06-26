Эколог назвал культуры, хорошо растущие в дождливые дни

Обильные дожди и тепло создали идеальные условия для бурного роста растений. Эколог Илья Рыбальченко рассказал, какие культуры особенно выигрывают от такой погоды и как садоводы могут этим воспользоваться. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, влажная и теплая погода активизировала ряд культур. Так, это садовые растения - розы готовы раскрыть бутоны при первом солнце, боярышник демонстрирует удивительную живучесть. Кроме того, фасоль, огурцы и кабачки растут буквально на глазах, требуя лишь тепла и влаги, также папоротники, мхи и грибы особенно активно развиваются после дождей.

Эксперт добавил, что при этом такие условия требуют от дачников усиленной прополки, контроля за влаголюбивыми культурами и готовности к сбору грибов в лесу.

По его мнению, дождливое лето — отличный шанс для богатого урожая, если правильно использовать его преимущества. Главное — не упустить момент, когда растения наиболее восприимчивы к такой погоде.

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