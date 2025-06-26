Испанские слизни и виноградные улитки атакуют Московский регион

По словам агронома Елизаветы Тихоновой, испанские слизни и виноградные улитки, несмотря на кажущуюся безобидность, представляют серьезную угрозу для растений. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она уточнила, что эти вредители питаются листьями, называемыми «фабрикой растения». Так, именно в листьях происходит фотосинтез, преобразующий углекислый газ и воду в питательные вещества. При этом, съедая листву, слизни и улитки лишают растение возможности расти и плодоносить.

По мнению эксперта, в случае непринятия своевременных мер снижается урожайность плодовых и ягодных культур, а ослабленные растения становятся более уязвимыми к болезням.

Она добавила, что эффективных способов борьбы немного. Так, можно применять специальные гранулы, однако вредители успевают нанести урон до гибели, либо же механический сбор, который является хоть и трудоемким, но действенным методом. Главное – не недооценивать этих тихих «пожирателей зелени», иначе можно остаться без урожая.

Ранее агроном рассказал о способах борьбы с долгоносиком во время цветения клубники.