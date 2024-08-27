Эколог Рыбальченко заявил о риске новых масштабных пожаров в Крыму

Специалист в области экологии Илья Рыбальченко в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказал, что на Крымском полуострове может разгореться очередной пожар, аналогично тому, что случился 25 августа в Феодосии.

Сухая погода и сильные ветра стали причиной распространения огня районе хребта Тепе-Оба. Изначально пламя заняло 45 гектаров, но из-за погоды площадь возросла до критичных 150 гектаров. На локализацию ушло более 500 тонн воды, но окончательно возгорание еще не ликвидировали. Дороги были перекрыты, люди из ближайших поселений эвакуированы.

Эколог Рыбалченко отметил, что засуха продолжается в Крыму с каждым годом все дольше. Высокие температуры увеличивают риск природных пожаров. На данный момент специалист не исключает, что в пожарах мог сыграть роль человеческий фактор.

«Ветры могут способствовать быстрому распространению огня. Вдобавок, доступ к очагам пожара часто затруднен, что требует использования авиации и другой специализированной техники», — отметил эксперт.

Осадков на полуострове не ожидается, что может усугубить ситуацию с тушением пожаров в очередной раз. Не исключают, что может возникнуть новыый очаг возгорания.

По данным «Авиалесоохраны» лишь за прошлую неделю в России потушили более 320 лесных пожаров. Свыше ста еще продолжают тушить до победного. На фоне возгораний ввели режим ЧС в таких регионах как Бурятия, Тува, Якутия и Забайкальский край. Провоцировать такие происшествия могут сами люди. В очередной раз граждан предупредили, что нельзя разводить костры в неположенном месте, оставлять за собой тлеющие дрова и уголь, неосторожно обращаться со спичками и выбрасывать непотушенные сигареты. За это предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность, в зависимости от степени происшествия и последствий.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Крыму распространилась на 150 гектаров.