Экологи отследили полет серых журавлей из Подмосковья до Израиля

Серые журавли, которых зовут Дубна и Хотча, за три дня долетели из подмосковного Талдома до Израиля, их полет является удивительным феноменом природы. Об этом сообщает интернет-издание «Талдом.Заря» со ссылкой на сообщество Подслушано Талдом.

Птиц смогли отследить благодаря GPS/GSM трекерам. Для зимовки они обосновались в резервате Агамон Хула. При этом из-за теплой осени в Московской области в этом году журавли начали миграцию позже. Хотча смог улететь из Талдома 10 октября и уже через три дня прибыл в Израиль, Дубна к 18 октября добралась до центральной Турции, после чего присоединилась к Хотче в резервате Агамон Хула. Отметим, что отлов и мечение птиц проводили в рамках проекта сотрудника ИПЭЭ РАН и Председателя РГЖ Евразии Елены Ильяшенко.

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