Экологическая тревога: в озере обнаружили обилие мертвых рыб

Жители Ноябрьска обнаружили скопление погибшей рыбы на берегу озера Ханто, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное сообщество.

Северяне отметили, что их обеспокоил не только факт мора, но и то, что рядом с мертвой рыбой играют дети — набирают воду в игрушки и заходят в озеро. Пост с фотографиями и вопросом о безопасности появился в популярной городской группе «Злой ноябрянин».

Местные жители в комментариях предположили, что гибель рыбы могла быть вызвана зимним замором — нехваткой кислорода подо льдом. Заметили и то, что у воды стало гораздо меньше чаек.

В департаменте природных ресурсов ЯНАО призвали граждан сообщать о подобных случаях в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Специалисты ведомства готовы проверить информацию и выяснить причины происходящего. Пока официальных данных о загрязнении или эпидемии среди рыб нет.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о рекордно высокой гибели скота в республике в 2025 году.