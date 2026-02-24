Экологический капкан: незаконные снегоотвалы второй год уничтожают мечту новосибирцев о парке

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» снова столкнулись с проблемой, которая, казалось, была решена год назад. Как пишет «Om1 Новосибирск» , на берегах озера Собачье, где власти планируют разбить парк «Лазурный», вновь вырос незаконный снегоотвал. Местные жители опасаются, что с приходом весны массы талой воды нанесут непоправимый ущерб зеленой зоне, которую так долго готовили к благоустройству.

Зимой прошлого года эта история уже получала резонанс. Тогда администрации Октябрьского района удалось не только обнаружить нарушителя, но и принять меры. Глава района лично комментировал ситуацию.

«Было выписано предписание на устранение, далее передадим материалы в суд. Также собственника вызывали в администрацию, впредь таких нарушений с его стороны допускаться не будет, поможет при благоустройстве территории», — объяснял глава района.

Но нынешняя зима внесла свои коррективы. Спецтехника вновь принялась сгребать снег в неположенном месте. Один из местных жителей, пожелавший сохранить анонимность, рассказал корреспонденту издания, что последний раз машины работали здесь в середине февраля, пополнив и без того внушительные запасы снежной массы.

Особую обеспокоенность горожан вызывает расположение свалки. Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого и планируется создать долгожданную зону отдыха. Жители напоминают: в прошлом году, когда снег растаял, вся вода стекла прямиком в озеро. Экологи предупреждают, что талые воды несут с собой не только грязь и песок, но и дорожные реагенты, что может погубить экосистему водоема.

Ситуация выглядит особенно пикантной на фоне амбициозных планов властей. Территорию вблизи озера Собачье в последние годы уже основательно подготовили к преображению: убрали лавину гаражей, вывезли горы мусора, обустроили вход, проложили дорожки и установили скамейки. Перспективное название парка — «Лазурный».

В прошлом году эта локация даже участвовала в голосовании за благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако победу по результатам голосования одержал парк имени Кирова в Ленинском районе, оставив МЖК без федерального финансирования, но с проблемой снегоотвала.

Редакция уже направила официальные запросы в мэрию города и администрацию Октябрьского района, чтобы выяснить, почему предписания прошлых лет не возымели действия и кто ответит за повторное появление свалки у будущего парка.

